Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2020/2021 Россия. ПФЛ. Зона Центр 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2012/2013 Россия. Кубок 2009/2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009