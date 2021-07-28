Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2021/2022 Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2012/2013