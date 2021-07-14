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    Сергей Гунько - статистика

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Валентинович
    Фамилия Гунько
    Команды ЦРФСО, Смоленск
    Гражданство Россия
    Дата рождения 12 января 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Смоленск 2 0 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.07.2021 Динамо Бр 1(7) : 1(6) Смоленск
    14.07.2021 Смоленск 0(3) : 0(2) Луки-Энергия
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