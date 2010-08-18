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    Александр Логунов

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Александрович
    Фамилия Логунов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 12 декабря 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Знамя Труда 15 0 12 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.08.2010 Локомотив 5 : 0 Знамя Труда
    24.08.2010 Знамя Труда 2 : 3 Металлург Л
    31.08.2010 Сатурн 2 : 0 Знамя Труда
    06.09.2010 Знамя Труда 2 : 3 Зенит
    12.09.2010 Витязь 2 : 0 Знамя Труда
    24.09.2010 Торпедо 9 : 1 Знамя Труда
    30.09.2010 Знамя Труда 0 : 2 Калуга
    06.10.2010 Факел 4 : 0 Знамя Труда
    18.10.2010 Рязань 2 : 0 Знамя Труда
    24.10.2010 Знамя Труда 0 : 0 Орел
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