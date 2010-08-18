Александр Логунов
Тренер
|Имя
|Александр
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Логунов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|12 декабря 1960
|Имя
|Александр
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Логунов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|12 декабря 1960
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Знамя Труда
|15
|0
|12
|3
|Дата
|Матч
|18.08.2010
|Локомотив
|5 : 0
|Знамя Труда
|24.08.2010
|Знамя Труда
|2 : 3
|Металлург Л
|31.08.2010
|Сатурн
|2 : 0
|Знамя Труда
|06.09.2010
|Знамя Труда
|2 : 3
|Зенит
|12.09.2010
|Витязь
|2 : 0
|Знамя Труда
|24.09.2010
|Торпедо
|9 : 1
|Знамя Труда
|30.09.2010
|Знамя Труда
|0 : 2
|Калуга
|06.10.2010
|Факел
|4 : 0
|Знамя Труда
|18.10.2010
|Рязань
|2 : 0
|Знамя Труда
|24.10.2010
|Знамя Труда
|0 : 0
|Орел