Евгений Харлачев - статистика
Тренер
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Харлачев
|Команда
|Сокол
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|20 января 1974
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Харлачев
|Команда
|Сокол
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|20 января 1974
|Дата
|Матч
|Турнир
|02.04.2023
|Динамо Бр
|2 : 1
|Сокол
|Россия. Вторая лига. Группа 3, 1 тур
|08.04.2023
|Сокол
|1 : 3
|Металлург Л
|Россия. Вторая лига. Группа 3, 2 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Сокол
|34
|13
|7
|14
|Дата
|Матч
|16.07.2022
|Сокол
|1 : 3
|Химки-2
|23.07.2022
|Салют
|0 : 1
|Сокол
|28.07.2022
|Сокол
|1 : 0
|Динамо Вл
|31.07.2022
|Сокол
|1 : 1
|СКА-Хабаровск-2
|10.08.2022
|Космос
|0 : 1
|Сокол
|14.08.2022
|Сокол
|1 : 0
|Балашиха
|21.08.2022
|Коломна
|1 : 0
|Сокол
|27.08.2022
|Сокол
|2 : 0
|Сатурн
|02.10.2022
|Сокол
|1 : 0
|Зенит
|10.09.2022
|Калуга
|0 : 1
|Сокол
|18.09.2022
|Знамя
|2 : 2
|Сокол
|22.09.2022
|Сокол
|1 : 2
|Знамя
|26.09.2022
|Сокол
|3 : 1
|Калуга
|04.09.2022
|Зенит
|0 : 0
|Сокол
|08.10.2022
|Сатурн
|1 : 3
|Сокол
|15.10.2022
|Сокол
|0 : 0
|Коломна
|19.10.2022
|Балашиха
|0 : 2
|Сокол
|23.10.2022
|Сокол
|0 : 2
|Космос
|30.10.2022
|СКА-Хабаровск-2
|3 : 1
|Сокол
|27.10.2022
|Динамо Вл
|0 : 1
|Сокол
|09.11.2022
|Сокол
|1 : 0
|Салют
|12.11.2022
|Химки-2
|0 : 1
|Сокол
|02.04.2023
|Динамо Бр
|2 : 1
|Сокол
|08.04.2023
|Сокол
|1 : 3
|Металлург Л
|15.04.2023
|Авангард
|0 : 0
|Сокол
|22.04.2023
|Сокол
|0 : 0
|Родина-2
|28.04.2023
|Рязань
|0 : 0
|Сокол
|05.05.2023
|Сокол
|0 : 0
|Сахалинец
|10.05.2023
|Металлург Л
|0 : 0
|Сокол
|15.05.2023
|Сокол
|0 : 0
|Авангард
|21.05.2023
|Родина-2
|0 : 0
|Сокол
|28.05.2023
|Сокол
|0 : 0
|Рязань
|04.06.2023
|Сахалинец
|0 : 0
|Сокол
|10.06.2023
|Сокол
|0 : 0
|Динамо Бр