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    Евгений Харлачев - статистика

    Тренер
    Имя Евгений
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Харлачев
    Команда Сокол
    Гражданство Россия
    Дата рождения 20 января 1974
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    02.04.2023 Динамо Бр 2 : 1 Сокол Россия. Вторая лига. Группа 3, 1 тур
    08.04.2023 Сокол 1 : 3 Металлург Л Россия. Вторая лига. Группа 3, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сокол 34 13 7 14
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2022 Сокол 1 : 3 Химки-2
    23.07.2022 Салют 0 : 1 Сокол
    28.07.2022 Сокол 1 : 0 Динамо Вл
    31.07.2022 Сокол 1 : 1 СКА-Хабаровск-2
    10.08.2022 Космос 0 : 1 Сокол
    14.08.2022 Сокол 1 : 0 Балашиха
    21.08.2022 Коломна 1 : 0 Сокол
    27.08.2022 Сокол 2 : 0 Сатурн
    02.10.2022 Сокол 1 : 0 Зенит
    10.09.2022 Калуга 0 : 1 Сокол
    18.09.2022 Знамя 2 : 2 Сокол
    22.09.2022 Сокол 1 : 2 Знамя
    26.09.2022 Сокол 3 : 1 Калуга
    04.09.2022 Зенит 0 : 0 Сокол
    08.10.2022 Сатурн 1 : 3 Сокол
    15.10.2022 Сокол 0 : 0 Коломна
    19.10.2022 Балашиха 0 : 2 Сокол
    23.10.2022 Сокол 0 : 2 Космос
    30.10.2022 СКА-Хабаровск-2 3 : 1 Сокол
    27.10.2022 Динамо Вл 0 : 1 Сокол
    09.11.2022 Сокол 1 : 0 Салют
    12.11.2022 Химки-2 0 : 1 Сокол
    02.04.2023 Динамо Бр 2 : 1 Сокол
    08.04.2023 Сокол 1 : 3 Металлург Л
    15.04.2023 Авангард 0 : 0 Сокол
    22.04.2023 Сокол 0 : 0 Родина-2
    28.04.2023 Рязань 0 : 0 Сокол
    05.05.2023 Сокол 0 : 0 Сахалинец
    10.05.2023 Металлург Л 0 : 0 Сокол
    15.05.2023 Сокол 0 : 0 Авангард
    21.05.2023 Родина-2 0 : 0 Сокол
    28.05.2023 Сокол 0 : 0 Рязань
    04.06.2023 Сахалинец 0 : 0 Сокол
    10.06.2023 Сокол 0 : 0 Динамо Бр
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