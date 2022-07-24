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    Игорь Меньщиков - статистика

    Тренер
    Имя Игорь
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Меньщиков
    Команда Тюмень
    Гражданство Россия
    Дата рождения 26 июля 1970
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    02.04.2023 Тюмень 1 : 1 Зенит-Ижевск Россия. Вторая лига. Группа 4, 18 тур
    09.04.2023 Новосибирск 0 : 0 Тюмень Россия. Вторая лига. Группа 4, 19 тур
    Статистика по турнирам
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