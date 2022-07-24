Игорь Меньщиков - статистика
Тренер
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Меньщиков
|Команда
|Тюмень
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|26 июля 1970
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Меньщиков
|Команда
|Тюмень
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|26 июля 1970
|Дата
|Матч
|Турнир
|02.04.2023
|Тюмень
|1 : 1
|Зенит-Ижевск
|Россия. Вторая лига. Группа 4, 18 тур
|09.04.2023
|Новосибирск
|0 : 0
|Тюмень
|Россия. Вторая лига. Группа 4, 19 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Тюмень
|22
|10
|1
|11
|Дата
|Матч
|24.07.2022
|Тюмень
|4 : 0
|Амкар-Пермь
|30.07.2022
|Челябинск
|0 : 3
|Тюмень
|07.08.2022
|Химик-Август
|1 : 1
|Тюмень
|14.08.2022
|Тюмень
|2 : 2
|Новосибирск
|21.08.2022
|Зенит-Ижевск
|1 : 1
|Тюмень
|27.08.2022
|Тюмень
|1 : 0
|Оренбург-2
|06.09.2022
|Иртыш
|0 : 3
|Тюмень
|09.09.2022
|Динамо
|1 : 1
|Тюмень
|18.09.2022
|Тюмень
|2 : 1
|Носта
|25.09.2022
|Тюмень
|1 : 2
|Торпедо Миасс
|01.10.2022
|Тюмень
|2 : 2
|Урал-2
|09.10.2022
|Урал-2
|2 : 2
|Тюмень
|16.10.2022
|Торпедо Миасс
|0 : 4
|Тюмень
|23.10.2022
|Носта
|0 : 2
|Тюмень
|29.10.2022
|Тюмень
|1 : 0
|Динамо
|01.11.2022
|Тюмень
|4 : 0
|Иртыш
|12.11.2022
|Оренбург-2
|0 : 2
|Тюмень
|02.04.2023
|Тюмень
|1 : 1
|Зенит-Ижевск
|09.04.2023
|Новосибирск
|0 : 0
|Тюмень
|16.04.2023
|Тюмень
|0 : 0
|Химик-Август
|23.04.2023
|Тюмень
|0 : 0
|Челябинск
|29.04.2023
|Амкар-Пермь
|0 : 0
|Тюмень