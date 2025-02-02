Статистика по турнирам

Товарищеские матчи 2025 Россия. Кубок 2024/2025 Россия. Первая лига 2024/2025 Россия. Кубок 2023/2024 Россия. Первая лига 2023/2024 Россия. Вторая лига. Группа 4 2022/2023 Россия. Кубок 2022/2023 Россия. ФНЛ 2. Группа 4 2021/2022 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2014/2015 Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009 Россия. Премьер-лига 2004 Россия. Премьер-лига 2003 Россия. Премьер-лига 2002