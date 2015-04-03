Статистика по турнирам

Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009