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    Лев Иванов - статистика

    Тренер
    Имя Лев
    Отчество Викторович
    Фамилия Иванов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 19 декабря 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Астрахань 2 0 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.03.2015 Спартак-Нальчик 0 : 0 Астрахань
    03.04.2015 Астрахань 1 : 1 Терек-2
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