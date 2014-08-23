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    Илья Близнюк - статистика

    Тренер
    Имя Илья
    Отчество Владиславович
    Фамилия Близнюк
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 28 июля 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Полтава 3 1 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.08.2014 Полтава 2 : 1 Металлург
    25.09.2014 Полтава 1 : 5 Шахтер
    27.10.2014 Шахтер 4 : 1 Полтава
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