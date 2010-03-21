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Уго Санчес
Статистика
Уго Санчес - статистика
Мексика
11 июля 1958 (68)
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Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
В
П
Н
Альмерия
20
5
10
5
Испания. Примера, 27 тур
Валенсия
2 : 0
21.03.2010
Альмерия
Испания. Примера, 24 тур
Расинг
0 : 2
28.02.2010
Альмерия
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
1 : 0
23.01.2010
Альмерия
Испания. Примера, 18 тур
Альмерия
1 : 1
17.01.2010
Тенерифе
Испания. Примера, 16 тур
Альмерия
1 : 0
03.01.2010
Херес
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
2 : 0
20.12.2009
Альмерия
Испания. Примера, 14 тур
Альмерия
1 : 1
13.12.2009
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Реал
4 : 2
05.12.2009
Альмерия
Испания. Примера, 12 тур
Альмерия
1 : 4
29.11.2009
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Мальорка
3 : 1
22.11.2009
Альмерия
Испания. Примера, 10 тур
Альмерия
2 : 0
08.11.2009
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Сарагоса
2 : 1
01.11.2009
Альмерия
Испания. Примера, 8 тур
Альмерия
0 : 3
25.10.2009
Валенсия
Испания. Примера, 7 тур
Малага
1 : 2
18.10.2009
Альмерия
Испания. Примера, 6 тур
Барселона
1 : 0
03.10.2009
Альмерия
Испания. Примера, 5 тур
Альмерия
2 : 2
27.09.2009
Расинг
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
2 : 2
23.09.2009
Альмерия
Испания. Примера, 3 тур
Альмерия
1 : 0
20.09.2009
Хетафе
Испания. Примера, 2 тур
Спортинг
1 : 0
13.09.2009
Альмерия
Испания. Примера, 1 тур
Альмерия
0 : 0
30.08.2009
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