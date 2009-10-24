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    Шахин Динеев - статистика

    Тренер
    Имя Шахин
    Фамилия Динеев
    Команда Кяпаз
    Гражданство Азербайджан
    Дата рождения 12 августа 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ахмат 4 0 4 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.10.2009 Крылья Советов 2 : 0 Ахмат
    30.10.2009 ЦСКА 1 : 0 Ахмат
    08.11.2009 Зенит 2 : 0 Ахмат
    29.11.2009 Спартак-Нальчик 4 : 2 Ахмат
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