Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Маркус Баббель - статистика

Германия
8 сентября 1972 (54)
Тренер
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Люцерн
38
14
14
10
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Базель
4 : 0
24.05.2025
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Люцерн
3 : 4
18.05.2025
Серветт
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Янг Бойз
2 : 1
15.05.2025
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Люцерн
1 : 1
11.05.2025
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Люцерн
0 : 2
04.05.2025
Лугано
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Серветт
2 : 1
21.04.2025
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Люцерн
5 : 0
13.04.2025
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Грассхоппер
3 : 1
06.04.2025
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Люцерн
1 : 1
03.04.2025
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Лозанна-Спорт
1 : 4
30.03.2025
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Цюрих
3 : 2
15.03.2025
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Люцерн
1 : 1
09.03.2025
Базель
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Ивердон
2 : 2
02.03.2025
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Люцерн
2 : 1
23.02.2025
Сьон
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Лугано
2 : 0
15.02.2025
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Люцерн
3 : 2
09.02.2025
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Базель
2 : 1
06.02.2025
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Люцерн
2 : 0
02.02.2025
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Люцерн
3 : 1
26.01.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лозанна-Спорт
0 : 0
19.01.2025
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Винтертур
3 : 4
14.12.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Люцерн
1 : 4
07.12.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Ивердон
0 : 1
30.11.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
1 : 1
23.11.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
4 : 2
10.11.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 0
03.11.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Серветт
2 : 2
31.10.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Люцерн
2 : 3
26.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Янг Бойз
2 : 1
19.10.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
2 : 2
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Люцерн
1 : 0
29.09.2024
Базель
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Санкт-Галлен
2 : 3
21.09.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Цюрих
1 : 1
01.09.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
3 : 0
24.08.2024
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Лугано
2 : 3
11.08.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Люцерн
1 : 0
03.08.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Грассхоппер
2 : 2
27.07.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Люцерн
1 : 2
21.07.2024
Серветт
Главные новости
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
1
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
9
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
4
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
4
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+