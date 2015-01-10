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    Ален Перрен - статистика

    Тренер
    Имя Ален
    Фамилия Перрен
    Гражданство Франция
    Дата рождения 7 октября 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Китай 4 3 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.01.2015 Саудовская Аравия 0 : 1 Китай
    14.01.2015 Китай 2 : 1 Узбекистан
    18.01.2015 Китай 2 : 1 КНДР
    22.01.2015 Китай 0 : 2 Австралия
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