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    Карел Яролим - статистика

    Тренер
    Имя Карел
    Фамилия Яролим
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 23 августа 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Чехия 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.10.2019 Чехия 2 : 1 Англия
    14.11.2019 Чехия 2 : 1 Косово
    17.11.2019 Болгария 1 : 0 Чехия
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