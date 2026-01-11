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Ласло Болони
Статистика
Ласло Болони - статистика
Румыния
11 марта 1953 (73)
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И
В
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Метц
2
1
1
0
Франция. Кубок, 1/16 финала
Метц
0 : 4
11.01.2026
Монпелье
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бисхайм
0 : 3
20.12.2025
Метц
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16:51
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