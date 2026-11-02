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Черногория. Первая Лига
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Будучность
Срджан Радоньич
Статистика
Срджан Радоньич - статистика
Будучность
Черногория
8 мая 1981 (45), Титоград
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Бокель
0 : 1
02.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Будучность
3 : 2
27.10.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 12 тур
Будучность
3 : 3
22.10.2026
Арсенал Тив
Черногория. Первая Лига, 11 тур
Дечич
0 : 1
18.10.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 10 тур
Будучность
0 : 0
10.10.2026
Сутьеска
Статистика по турнирам
Черногория. Первая Лига 2026/2027
Команда
И
В
П
Н
Будучность
14
7
3
4
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Бокель
0 : 1
02.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Будучность
3 : 2
27.10.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 12 тур
Будучность
3 : 3
22.10.2026
Арсенал Тив
Черногория. Первая Лига, 11 тур
Дечич
0 : 1
18.10.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 10 тур
Будучность
0 : 0
10.10.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 9 тур
Будучность
4 : 1
18.09.2026
Петровац
Черногория. Первая Лига, 8 тур
Младость Донья-Горица
0 : 2
14.09.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 7 тур
Будучность
3 : 0
10.09.2026
Езеро
Черногория. Первая Лига, 6 тур
Отрант-Олимпик
2 : 0
05.09.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 5 тур
Будучность
0 : 0
30.08.2026
Бокель
Черногория. Первая Лига, 4 тур
Морнар
2 : 1
21.08.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 3 тур
Арсенал Тив
0 : 0
16.08.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 2 тур
Будучность
0 : 2
08.08.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 1 тур
Сутьеска
0 : 1
03.08.2026
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