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Боливия. Примера
Команды
Реал Томаяпо
Габриэль Наста
Статистика
Габриэль Наста - статистика
Реал Томаяпо
Аргентина
31 мая 1970 (56)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Томаяпо
1 : 2
03.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 23 тур
Аврора
1 : 0
26.10.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 22 тур
Реал Томаяпо
1 : 0
17.10.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 21 тур
Сан-Антонио Було-Було
0 : 0
09.10.2026
Реал Томаяпо
Статистика по турнирам
Боливия. Примера 2026
Команда
И
В
П
Н
Реал Томаяпо
22
5
13
4
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Томаяпо
1 : 2
03.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 23 тур
Аврора
1 : 0
26.10.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 22 тур
Реал Томаяпо
1 : 0
17.10.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 21 тур
Сан-Антонио Було-Було
0 : 0
09.10.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 20 тур
Реал Томаяпо
0 : 2
18.09.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 19 тур
Реал Томаяпо
1 : 2
14.09.2026
Боливар
Боливия. Примера, 18 тур
Стронгест
3 : 1
07.09.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 17 тур
Реал Потоси
0 : 1
27.08.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 16 тур
Реал Томаяпо
1 : 1
24.08.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 15 тур
Университарио де Винто
0 : 1
14.08.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 14 тур
Реал Томаяпо
1 : 2
08.08.2026
Реал Оруро
Боливия. Примера, 13 тур
Гуабира
3 : 0
05.08.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 12 тур
Реал Томаяпо
1 : 1
01.08.2026
Академия дель Баломпе
Боливия. Примера, 11 тур
Насьональ Потоси
4 : 1
27.07.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 9 тур
Блуминг
1 : 0
20.07.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 10 тур
Реал Томаяпо
2 : 1
13.07.2026
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 7 тур
Сан-Хосе Оруро
3 : 2
08.07.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 8 тур
Реал Томаяпо
0 : 2
16.05.2026
Аврора
Боливия. Примера, 6 тур
Реал Томаяпо
1 : 0
10.05.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 5 тур
Ориенте Петролеро
3 : 1
03.05.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 4 тур
Боливар
6 : 0
27.04.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 3 тур
Реал Томаяпо
0 : 0
24.04.2026
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