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Таджикистан. Высшая лига
Команды
ЦСКА Дш
Файзали Давлатов
Статистика
Файзали Давлатов - статистика
ЦСКА Дш
Таджикистан
28 августа 1992 (34), Душанбе
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Таджикистан. Высшая лига, 21 тур
ЦСКА Дш
0 : 1
01.11.2026
Истиклол
Таджикистан. Высшая лига, 20 тур
Регар-ТадАЗ
1 : 1
29.10.2026
ЦСКА Дш
Таджикистан. Высшая лига, 15 тур
Баркчи
0 : 0
16.10.2026
ЦСКА Дш
Таджикистан. Высшая лига, 18 тур
Истаравшан
0 : 0
10.10.2026
ЦСКА Дш
Статистика по турнирам
Таджикистан. Высшая лига 2026
Команда
И
В
П
Н
ЦСКА Дш
19
7
5
7
Таджикистан. Высшая лига, 21 тур
ЦСКА Дш
0 : 1
01.11.2026
Истиклол
Таджикистан. Высшая лига, 20 тур
Регар-ТадАЗ
1 : 1
29.10.2026
ЦСКА Дш
Таджикистан. Высшая лига, 15 тур
Баркчи
0 : 0
16.10.2026
ЦСКА Дш
Таджикистан. Высшая лига, 18 тур
Истаравшан
0 : 0
10.10.2026
ЦСКА Дш
Таджикистан. Высшая лига, 17 тур
ЦСКА Дш
0 : 0
14.09.2026
Равшан
Таджикистан. Высшая лига, 16 тур
ЦСКА Дш
1 : 0
06.09.2026
Эсхата
Таджикистан. Высшая лига, 14 тур
ЦСКА Дш
1 : 1
15.08.2026
Хатлон
Таджикистан. Высшая лига, 13 тур
Худжанд
1 : 1
01.08.2026
ЦСКА Дш
Таджикистан. Высшая лига, 12 тур
ЦСКА Дш
2 : 3
26.06.2026
Хосилот
Таджикистан. Высшая лига, 11 тур
ЦСКА Дш
1 : 2
12.06.2026
Парвоз Бободжон Гафуров
Таджикистан. Высшая лига, 9 тур
ЦСКА Дш
1 : 2
16.05.2026
Регар-ТадАЗ
Таджикистан. Высшая лига, 8 тур
Сардор
0 : 2
09.05.2026
ЦСКА Дш
Таджикистан. Высшая лига, 7 тур
ЦСКА Дш
2 : 1
03.05.2026
Истаравшан
Таджикистан. Высшая лига, 6 тур
Равшан
0 : 1
26.04.2026
ЦСКА Дш
Таджикистан. Высшая лига, 5 тур
Эсхата
0 : 2
19.04.2026
ЦСКА Дш
Таджикистан. Высшая лига, 4 тур
ЦСКА Дш
2 : 1
10.04.2026
Баркчи
Таджикистан. Высшая лига, 3 тур
Хатлон
0 : 1
04.04.2026
ЦСКА Дш
Таджикистан. Высшая лига, 2 тур
ЦСКА Дш
0 : 0
13.03.2026
Худжанд
Таджикистан. Высшая лига, 1 тур
Хосилот
3 : 0
06.03.2026
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