Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Луиш Пинту - статистика

Португалия
1 апреля 1989 (37), Порту
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Витория Гимараеш
33
12
15
6
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
0 : 1
11.05.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
5 : 1
04.05.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 31 тур
Витория Гимараеш
2 : 0
25.04.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Жил Висенте
0 : 1
18.04.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 29 тур
АВС
1 : 1
11.04.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 28 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
03.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 27 тур
Бенфика
3 : 0
21.03.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 26 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
14.03.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 25 тур
Санта-Клара
2 : 0
08.03.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 24 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
28.02.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 23 тур
Брага
3 : 2
21.02.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 22 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
14.02.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 21 тур
Арука
3 : 2
07.02.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 20 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
30.01.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 19 тур
Эшторил
4 : 2
24.01.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 18 тур
Витория Гимараеш
0 : 1
18.01.2026
Порту
Португалия. Примейра, 17 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
02.01.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 16 тур
Каза Пиа
0 : 0
28.12.2025
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 15 тур
Витория Гимараеш
1 : 4
23.12.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 14 тур
Риу Аве
0 : 1
13.12.2025
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 13 тур
Витория Гимараеш
0 : 0
08.12.2025
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
4 : 0
28.11.2025
АВС
Португалия. Примейра, 11 тур
Тондела
0 : 1
08.11.2025
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 10 тур
Витория Гимараеш
0 : 3
01.11.2025
Бенфика
Португалия. Примейра, 9 тур
Фамаликан
2 : 0
26.10.2025
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 8 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
04.10.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
2 : 0
28.09.2025
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 6 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2025
Брага
Португалия. Примейра, 5 тур
Эштрела
0 : 2
14.09.2025
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 4 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
30.08.2025
Арука
Португалия. Примейра, 3 тур
Морейренcе
2 : 0
23.08.2025
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 2 тур
Витория Гимараеш
3 : 2
16.08.2025
Эшторил
Португалия. Примейра, 1 тур
Порту
3 : 0
11.08.2025
Витория Гимараеш
Главные новости
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:40
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
7
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
3
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
4
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
7
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+