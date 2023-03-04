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    Николай Костов - статистика

    Тренер
    Имя Николай
    Фамилия Костов
    Гражданство Болгария
    Дата рождения 30 ноября -0001
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Каспий 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.03.2023 Ордабасы 3 : 1 Каспий
    10.03.2023 Каспий 0 : 1 Тобол
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