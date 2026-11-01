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Южная Корея. Кей-лига
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Пучхон
Ян-Мин Ли
Статистика
Ян-Мин Ли - статистика
Пучхон
Южная Корея
20 декабря 1973 (52), Пусан
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Аньянг
2 : 1
01.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
17.10.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 31 тур
Канвон
2 : 0
09.10.2026
Пучхон
Статистика по турнирам
Южная Корея. Кей-лига 2026
Команда
И
В
П
Н
Пучхон
34
7
16
11
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Аньянг
2 : 1
01.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
17.10.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 31 тур
Канвон
2 : 0
09.10.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 30 тур
Пучхон
0 : 2
19.09.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 29 тур
Пучхон
2 : 2
12.09.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 28 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
08.09.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
Пучхон
0 : 5
05.09.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 26 тур
Пучхон
1 : 1
29.08.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 25 тур
Сеул
1 : 0
25.08.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 24 тур
Пучхон
3 : 0
22.08.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 23 тур
Пучхон
3 : 2
16.08.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 22 тур
Пучхон
0 : 0
08.08.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 21 тур
Канвон
0 : 3
01.08.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 20 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 1
26.07.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 19 тур
Пучхон
2 : 3
22.07.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 18 тур
Пучхон
1 : 3
19.07.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 17 тур
Кимчхон Сангму
1 : 1
11.07.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 16 тур
Тэджон
2 : 2
04.07.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 15 тур
Пучхон
2 : 0
17.05.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 14 тур
Пучхон
0 : 0
13.05.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 13 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
10.05.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 12 тур
Пучхон
0 : 1
05.05.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 11 тур
Аньянг
0 : 1
02.05.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 10 тур
Пучхон
0 : 2
25.04.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 9 тур
Сеул
3 : 0
21.04.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 8 тур
Пучхон
2 : 2
18.04.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 7 тур
Кванджу
0 : 1
11.04.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 6 тур
Чеджу
1 : 0
04.04.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 5 тур
Пхохан Стилерс
0 : 0
22.03.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 4 тур
Пучхон
0 : 0
18.03.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 3 тур
Пучхон
1 : 2
15.03.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 2 тур
Пучхон
1 : 1
07.03.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 1 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 3
01.03.2026
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