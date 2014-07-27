Петр Рада - статистика
Тренер
|Имя
|Петр
|Фамилия
|Рада
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|21 августа 1958
|Имя
|Петр
|Фамилия
|Рада
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|21 августа 1958
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Высочина
|9
|1
|7
|1
|Теплице
|14
|4
|5
|5
|Дата
|Матч
|27.07.2014
|Высочина
|0 : 1
|Млада Болеслав
|02.08.2014
|Спарта
|3 : 0
|Высочина
|08.08.2014
|Высочина
|1 : 2
|Богемианс 1905
|16.08.2014
|Словацко
|2 : 0
|Высочина
|23.08.2014
|Яблонец
|2 : 0
|Высочина
|29.08.2014
|Высочина
|0 : 0
|Динамо
|13.09.2014
|Градец-Кралове
|0 : 3
|Высочина
|20.09.2014
|Высочина
|0 : 1
|Пршибрам
|27.09.2014
|Дукла
|4 : 1
|Высочина
|21.02.2015
|Теплице
|1 : 0
|Баник
|28.02.2015
|Славия
|2 : 2
|Теплице
|07.03.2015
|Слован
|0 : 2
|Теплице
|21.03.2015
|Спарта
|1 : 0
|Теплице
|04.04.2015
|Теплице
|5 : 0
|Млада Болеслав
|17.03.2015
|Словацко
|2 : 2
|Теплице
|20.04.2015
|Теплице
|0 : 0
|Виктория
|25.04.2015
|Богемианс 1905
|1 : 0
|Теплице
|03.05.2015
|Теплице
|1 : 1
|Яблонец
|09.05.2015
|Высочина
|0 : 1
|Теплице
|17.05.2015
|Теплице
|1 : 1
|Пршибрам
|23.05.2015
|Дукла
|5 : 1
|Теплице
|30.05.2015
|Теплице
|1 : 3
|Градец-Кралове