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Швеция. Аллсвенскан
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Вестерос
Александер Рубин
Статистика
Александер Рубин - статистика
Вестерос
Швеция
16 мая 1989 (37)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Дегерфорс
0 : 3
28.10.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Вестерос
1 : 0
18.10.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 23 тур
Гетеборг
1 : 0
09.10.2026
Вестерос
Статистика по турнирам
Швеция. Аллсвенскан 2026
Команда
И
В
П
Н
Вестерос
27
13
9
5
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Дегерфорс
0 : 3
28.10.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Вестерос
1 : 0
18.10.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 23 тур
Гетеборг
1 : 0
09.10.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Вестерос
2 : 0
19.09.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
АИК
1 : 4
12.09.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Вестерос
0 : 1
05.09.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
Хэкен
1 : 3
29.08.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 18 тур
Вестерос
0 : 0
23.08.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 17 тур
Эльфсборг
3 : 0
14.08.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 16 тур
Вестерос
1 : 0
10.08.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 15 тур
Юргорден
6 : 0
03.08.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 14 тур
Вестерос
2 : 0
24.07.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 13 тур
Мьеллбю
0 : 0
17.07.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 12 тур
Вестерос
2 : 0
12.07.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 11 тур
Хальмстад
1 : 3
04.07.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 10 тур
Вестерос
4 : 5
31.05.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 9 тур
Мальме
2 : 3
24.05.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 8 тур
Вестерос
1 : 1
17.05.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Вестерос
0 : 1
09.05.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 6 тур
Хаммарбю
3 : 0
03.05.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 5 тур
Броммапойкарна
1 : 2
26.04.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
Вестерос
3 : 3
22.04.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Сириус
4 : 1
18.04.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Вестерос
2 : 2
11.04.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 1 тур
Кальмар
0 : 1
05.04.2026
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