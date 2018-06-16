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    Берт ван Марвейк - статистика

    Тренер
    Имя Берт
    Фамилия ван Марвейк
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 19 мая 1952
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Австралия 3 0 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.06.2018 Франция 2 : 1 Австралия
    21.06.2018 Дания 1 : 1 Австралия
    26.06.2018 Австралия 0 : 2 Перу
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