Статистика по турнирам

Чемпионат мира 2018 Товарищеские матчи 2014 Германия. Бундеслига 2013/2014 Германия. Кубок 2013/2014 Товарищеские матчи 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Товарищеские матчи 2008