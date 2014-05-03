Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эрвин Куман - статистика

Ваалвейк
Нидерланды
20 сентября 1961 (65)
Тренер
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Ваалвейк
32
7
14
11
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Ваалвейк
0 : 3
03.05.2014
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
1 : 1
27.04.2014
Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Ваалвейк
1 : 1
13.04.2014
Зволле
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Фейеноорд
2 : 0
06.04.2014
Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Ваалвейк
0 : 2
02.04.2014
Аякс
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Рода
0 : 1
30.03.2014
Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Ваалвейк
1 : 1
09.03.2014
АДО Ден Хааг
Голландия. Эредивизие, 26 тур
АЗ Алкмаар
4 : 0
02.03.2014
Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Витесс
3 : 1
23.02.2014
Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Ваалвейк
1 : 3
15.02.2014
НЕК
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Ваалвейк
5 : 2
09.02.2014
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 2
05.02.2014
Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Ваалвейк
2 : 0
02.02.2014
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Хераклес
2 : 1
24.01.2014
Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Ваалвейк
1 : 1
18.01.2014
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Ваалвейк
1 : 1
20.12.2013
Твенте
Голландия. Эредивизие, 17 тур
АДО Ден Хааг
1 : 2
14.12.2013
Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Ваалвейк
2 : 2
07.12.2013
Камбур
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Зволле
1 : 1
30.11.2013
Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Ваалвейк
1 : 0
24.11.2013
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Херенвен
5 : 2
08.11.2013
Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Ваалвейк
3 : 0
01.11.2013
НАК Бреда
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Аякс
0 : 0
26.10.2013
Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Ваалвейк
1 : 2
19.10.2013
Рода
Голландия. Эредивизие, 9 тур
ПСВ
2 : 1
06.10.2013
Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Гронинген
4 : 1
21.09.2013
Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Утрехт
2 : 1
15.09.2013
Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Ваалвейк
1 : 4
31.08.2013
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 4 тур
НЕК
2 : 2
24.08.2013
Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Ваалвейк
1 : 2
17.08.2013
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Ваалвейк
4 : 2
11.08.2013
Витесс
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Твенте
0 : 0
03.08.2013
Ваалвейк
Главные новости
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
2
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
3
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
1
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
2
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
5
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
3
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+