Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Азар Хашимов - статистика

Карван
Азербайджан
6 ноября 1984 (41)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Карван
33
3
24
6
Азербайджан. Премьер-лига, 33 тур
Имишли
1 : 1
24.05.2026
Карван
Азербайджан. Премьер-лига, 32 тур
Карван
1 : 2
15.05.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 31 тур
Туран Товуз
1 : 0
10.05.2026
Карван
Азербайджан. Премьер-лига, 30 тур
Карван
0 : 3
05.05.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 29 тур
Сабах
2 : 0
27.04.2026
Карван
Азербайджан. Премьер-лига, 28 тур
Карван
1 : 0
18.04.2026
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 27 тур
Карван
4 : 1
10.04.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 26 тур
Карабах
8 : 0
06.04.2026
Карван
Азербайджан. Премьер-лига, 25 тур
Карван
0 : 1
19.03.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 24 тур
Араз-Нахичевань
2 : 1
13.03.2026
Карван
Азербайджан. Премьер-лига, 23 тур
Карван
1 : 1
07.03.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 22 тур
Габала
1 : 1
28.02.2026
Карван
Азербайджан. Премьер-лига, 21 тур
Карван
0 : 2
21.02.2026
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 20 тур
Зиря
1 : 0
14.02.2026
Карван
Азербайджан. Премьер-лига, 19 тур
Туран Товуз
1 : 0
09.02.2026
Карван
Азербайджан. Премьер-лига, 18 тур
Карван
0 : 2
30.01.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 17 тур
Сабах
4 : 1
25.01.2026
Карван
Азербайджан. Премьер-лига, 16 тур
Карван
1 : 2
20.12.2025
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 15 тур
Имишли
1 : 1
15.12.2025
Карван
Азербайджан. Премьер-лига, 14 тур
Карван
0 : 3
07.12.2025
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
2 : 0
29.11.2025
Карван
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Карван
1 : 2
21.11.2025
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Араз-Нахичевань
2 : 1
08.11.2025
Карван
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Карван
2 : 3
01.11.2025
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Карван
1 : 2
24.10.2025
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Сумгаит
4 : 1
18.10.2025
Карван
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Карван
0 : 2
05.10.2025
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 6 тур
Нефтчи
0 : 0
27.09.2025
Карван
Азербайджан. Премьер-лига, 5 тур
Карван
0 : 3
19.09.2025
Имишли
Азербайджан. Премьер-лига, 4 тур
Шамахы
3 : 0
14.09.2025
Карван
Азербайджан. Премьер-лига, 3 тур
Карван
0 : 2
31.08.2025
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 2 тур
Кяпаз
2 : 3
23.08.2025
Карван
Азербайджан. Премьер-лига, 1 тур
Карван
1 : 1
15.08.2025
Габала
Главные новости
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
3
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
1
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
5
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
1
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
5
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+