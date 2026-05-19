Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Луис Альварадо - статистика

Полиция Насьональ
Гондурас
2 февраля 1988 (38)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Полиция Насьональ
24
7
10
7
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 6 тур
Мотагуа
2 : 1
19.05.2026
Полиция Насьональ
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 5 тур
Полиция Насьональ
1 : 1
16.05.2026
Оланчо
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 2 тур
Оланчо
1 : 3
07.05.2026
Полиция Насьональ
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 1 тур
Полиция Насьональ
1 : 1
04.05.2026
Мотагуа
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 22 тур
Оланчо
2 : 2
01.05.2026
Полиция Насьональ
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 21 тур
Полиция Насьональ
2 : 0
28.04.2026
Виктория Ла-Сейба
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 20 тур
Лобос УПНФМ
0 : 1
24.04.2026
Полиция Насьональ
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 19 тур
Полиция Насьональ
0 : 1
19.04.2026
Марафон
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 17 тур
Платенсе
0 : 1
09.04.2026
Полиция Насьональ
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 16 тур
Мотагуа
3 : 1
06.04.2026
Полиция Насьональ
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 15 тур
Полиция Насьональ
0 : 1
03.04.2026
Хутикальпа
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 14 тур
Чолома
1 : 2
25.03.2026
Полиция Насьональ
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 13 тур
Реал Эспанья
2 : 1
19.03.2026
Полиция Насьональ
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 12 тур
Полиция Насьональ
0 : 2
16.03.2026
Олимпия Т
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 11 тур
Полиция Насьональ
0 : 0
12.03.2026
Оланчо
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 10 тур
Виктория Ла-Сейба
2 : 4
09.03.2026
Полиция Насьональ
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 9 тур
Полиция Насьональ
0 : 2
03.03.2026
Лобос УПНФМ
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 8 тур
Марафон
1 : 2
27.02.2026
Полиция Насьональ
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 6 тур
Полиция Насьональ
2 : 2
16.02.2026
Платенсе
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 5 тур
Полиция Насьональ
0 : 5
12.02.2026
Мотагуа
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 4 тур
Хутикальпа
1 : 1
07.02.2026
Полиция Насьональ
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 3 тур
Полиция Насьональ
0 : 0
02.02.2026
Чолома
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 2 тур
Полиция Насьональ
1 : 2
29.01.2026
Реал Эспанья
Гондурас. Лига Насьональ. Клаусура, 1 тур
Олимпия Т
1 : 0
26.01.2026
Полиция Насьональ
Главные новости
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
3
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
1
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
5
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
1
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
5
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+