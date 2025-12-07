Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фернандо Паломеке - статистика

Гуадалупе
Мексика
20 марта 1968 (58), Мехико
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Гуадалупе
18
2
9
7
Коста-Рика. Примера. Апертура, 18 тур
Пунтаренас
4 : 0
07.12.2025
Гуадалупе
Коста-Рика. Примера. Апертура, 17 тур
Гуадалупе
2 : 3
30.11.2025
Зеледон
Коста-Рика. Примера. Апертура, 16 тур
Мунисипаль Либерия
1 : 0
23.11.2025
Гуадалупе
Коста-Рика. Примера. Апертура, 15 тур
Гуадалупе
1 : 3
02.11.2025
Депортиво Саприсса
Коста-Рика. Примера. Апертура, 14 тур
Сан-Карлос
1 : 1
25.10.2025
Гуадалупе
Коста-Рика. Примера. Апертура, 13 тур
Гуадалупе
2 : 2
21.10.2025
Спортинг Сан-Хосе
Коста-Рика. Примера. Апертура, 12 тур
Картахинес
1 : 1
16.10.2025
Гуадалупе
Коста-Рика. Примера. Апертура, 11 тур
Эредиано
0 : 2
28.09.2025
Гуадалупе
Коста-Рика. Примера. Апертура, 10 тур
Гуадалупе
0 : 0
21.09.2025
Алахуэленсе
Коста-Рика. Примера. Апертура, 9 тур
Гуадалупе
2 : 2
18.09.2025
Мунисипаль Либерия
Коста-Рика. Примера. Апертура, 8 тур
Депортиво Саприсса
3 : 1
14.09.2025
Гуадалупе
Коста-Рика. Примера. Апертура, 7 тур
Гуадалупе
2 : 3
12.09.2025
Сан-Карлос
Коста-Рика. Примера. Апертура, 6 тур
Спортинг Сан-Хосе
2 : 0
30.08.2025
Гуадалупе
Коста-Рика. Примера. Апертура, 5 тур
Зеледон
4 : 0
23.08.2025
Гуадалупе
Коста-Рика. Примера. Апертура, 4 тур
Гуадалупе
0 : 0
18.08.2025
Картахинес
Коста-Рика. Примера. Апертура, 3 тур
Гуадалупе
3 : 2
10.08.2025
Пунтаренас
Коста-Рика. Примера. Апертура, 2 тур
Алахуэленсе
1 : 0
04.08.2025
Гуадалупе
Коста-Рика. Примера. Апертура, 1 тур
Гуадалупе
0 : 0
25.07.2025
Эредиано
Главные новости
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
3
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
1
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
4
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
1
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
5
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+