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Румыния. Лига I
Команды
Чиксереда Меркуря Чук
Роберт Ильеш
Статистика
Роберт Ильеш - статистика
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния
4 февраля 1974 (52)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 14 тур
Рапид
2 : 0
30.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 13 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 1
24.10.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 11 тур
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 1
11.10.2026
Университатя
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2026/2027
Румыния. Лига I 2025/2026
Команда
И
В
П
Н
Чиксереда Меркуря Чук
14
1
10
3
Румыния. Лига I, 14 тур
Рапид
2 : 0
30.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 13 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 1
24.10.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 11 тур
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 1
11.10.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 10 тур
Петролул
2 : 0
21.09.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 9 тур
Чиксереда Меркуря Чук
1 : 3
11.09.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
5 : 1
05.09.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 7 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 3
29.08.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Ботошани
1 : 0
24.08.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 5 тур
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 0
15.08.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 4 тур
Фарул
0 : 0
08.08.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 3 тур
Арджеш Питешти
1 : 0
31.07.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 2 тур
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 2
26.07.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 1 тур
Корвинул Хунедоара
3 : 0
20.07.2026
Чиксереда Меркуря Чук
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