Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марцин Брож - статистика

Брук-Бет Термалица
Польша
11 апреля 1973 (53), Крунов
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Брук-Бет Термалица
34
9
18
7
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Арка
2 : 3
18.05.2026
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 32 тур
Брук-Бет Термалица
0 : 1
10.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 31 тур
ГКС Катовице
4 : 1
03.05.2026
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
1 : 2
24.04.2026
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 29 тур
Брук-Бет Термалица
1 : 3
19.04.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 28 тур
Видзев
1 : 0
11.04.2026
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 27 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
06.04.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 26 тур
Лех
4 : 1
22.03.2026
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 25 тур
Брук-Бет Термалица
1 : 2
13.03.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 24 тур
Корона
2 : 1
07.03.2026
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 23 тур
Брук-Бет Термалица
1 : 1
01.03.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 22 тур
Ракув
1 : 0
21.02.2026
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 21 тур
Брук-Бет Термалица
1 : 1
16.02.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 20 тур
Погонь
1 : 1
08.02.2026
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 19 тур
Брук-Бет Термалица
0 : 1
02.02.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 18 тур
Брук-Бет Термалица
2 : 1
07.12.2025
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 17 тур
Лехия
5 : 1
29.11.2025
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 16 тур
Брук-Бет Термалица
2 : 0
21.11.2025
Арка
Польша. Экстракласа, 15 тур
Легия
1 : 2
09.11.2025
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 14 тур
Брук-Бет Термалица
0 : 3
31.10.2025
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 13 тур
Брук-Бет Термалица
1 : 1
24.10.2025
Заглембе
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла Плоцк
3 : 1
20.10.2025
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 11 тур
Брук-Бет Термалица
2 : 4
04.10.2025
Видзев
Польша. Экстракласа, 10 тур
Пяст
4 : 2
27.09.2025
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 9 тур
Брук-Бет Термалица
0 : 2
20.09.2025
Лех
Польша. Экстракласа, 8 тур
Мотор Люблин
1 : 1
14.09.2025
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 7 тур
Брук-Бет Термалица
1 : 3
30.08.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 6 тур
Радомяк
1 : 1
22.08.2025
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 5 тур
Брук-Бет Термалица
2 : 3
17.08.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 4 тур
Гурник
0 : 1
08.08.2025
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 3 тур
Брук-Бет Термалица
1 : 1
02.08.2025
Погонь
Польша. Экстракласа, 2 тур
Краковия
2 : 0
25.07.2025
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 1 тур
Ягеллония
0 : 4
18.07.2025
Брук-Бет Термалица
Главные новости
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
3
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
1
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
4
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
1
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
5
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+