Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Атанас Атанасов - статистика

Добруджа
Болгария
17 марта 1969 (57), Варна
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Добруджа
37
8
22
7
Болгария. Первая лига, 37 тур
Септември
1 : 1
22.05.2026
Добруджа
Болгария. Первая лига, 36 тур
Добруджа
1 : 2
18.05.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 35 тур
Славия С
0 : 2
13.05.2026
Добруджа
Болгария. Первая лига, 34 тур
Добруджа
0 : 1
10.05.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 33 тур
Спартак Варна
1 : 1
06.05.2026
Добруджа
Болгария. Первая лига, 32 тур
Добруджа
0 : 3
01.05.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 31 тур
Монтана
1 : 0
27.04.2026
Добруджа
Болгария. Первая лига, 30 тур
Добруджа
0 : 3
14.04.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 29 тур
Спартак Варна
1 : 0
10.04.2026
Добруджа
Болгария. Первая лига, 28 тур
Добруджа
2 : 2
05.04.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 27 тур
ЦСКА София
2 : 0
22.03.2026
Добруджа
Болгария. Первая лига, 26 тур
Арда
2 : 0
16.03.2026
Добруджа
Болгария. Первая лига, 25 тур
Добруджа
1 : 0
08.03.2026
Берое
Болгария. Первая лига, 24 тур
Локомотив
3 : 1
05.03.2026
Добруджа
Болгария. Первая лига, 23 тур
Добруджа
2 : 1
28.02.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 22 тур
Добруджа
1 : 0
21.02.2026
Монтана
Болгария. Первая лига, 21 тур
Ботев Враца
0 : 0
16.02.2026
Добруджа
Болгария. Первая лига, 20 тур
Добруджа
3 : 0
08.02.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 19 тур
ЦСКА 1948
0 : 0
08.12.2025
Добруджа
Болгария. Первая лига, 18 тур
Добруджа
0 : 2
04.12.2025
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 17 тур
Славия С
3 : 1
30.11.2025
Добруджа
Болгария. Первая лига, 16 тур
Добруджа
1 : 1
23.11.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
2 : 1
07.11.2025
Добруджа
Болгария. Первая лига, 14 тур
Добруджа
2 : 0
01.11.2025
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
3 : 0
25.10.2025
Добруджа
Болгария. Первая лига, 12 тур
Добруджа
0 : 1
19.10.2025
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 11 тур
Добруджа
0 : 2
05.10.2025
Арда
Болгария. Первая лига, 10 тур
Берое
1 : 0
29.09.2025
Добруджа
Болгария. Первая лига, 9 тур
Добруджа
2 : 2
20.09.2025
Локомотив
Болгария. Первая лига, 8 тур
Черно Море
2 : 0
15.09.2025
Добруджа
Болгария. Первая лига, 7 тур
Монтана
1 : 0
29.08.2025
Добруджа
Болгария. Первая лига, 6 тур
Добруджа
0 : 2
24.08.2025
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 5 тур
Септември
2 : 1
18.08.2025
Добруджа
Болгария. Первая лига, 4 тур
Добруджа
2 : 1
08.08.2025
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 3 тур
Лудогорец
2 : 1
02.08.2025
Добруджа
Болгария. Первая лига, 2 тур
Добруджа
2 : 1
28.07.2025
Славия С
Болгария. Первая лига, 1 тур
Локомотив Пл
1 : 0
21.07.2025
Добруджа
Главные новости
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
3
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
1
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
4
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
1
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
5
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+