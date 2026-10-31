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Хорватия. Футбольная лига
Команды
Хайдук
Гонсало Гарсия
Статистика
Гонсало Гарсия - статистика
Хайдук
Испания
13 октября 1983 (43), Монтевидео
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Тун
0 : 1
22.10.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Хайдук
1 : 0
18.10.2026
Вараждин
Лига конференций, 1 тур
Хайдук
2 : 1
15.10.2026
Аякс
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Хайдук
1 : 1
10.10.2026
Динамо Загреб
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Хорватия. Футбольная лига 2026/2027
Лига конференций 2025/2026
Хорватия. Футбольная лига 2025/2026
Команда
И
В
П
Н
Хайдук
4
2
2
0
Лига Европы, 2 раунд
Пафос
4 : 0
30.07.2026
Хайдук
Лига Европы, 2 раунд
Хайдук
2 : 0
23.07.2026
Пафос
Лига Европы, 1 раунд
Жилина
2 : 1
16.07.2026
Хайдук
Лига Европы, 1 раунд
Хайдук
2 : 0
09.07.2026
Жилина
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