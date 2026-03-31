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Ровшан Мередов
Статистика
Ровшан Мередов - статистика
Туркменистан
Туркменистан
24 августа 1982 (44)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Отбор Кубка Азии 2025/2026
Команда
И
В
П
Н
Туркменистан
4
2
2
0
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таиланд
2 : 1
31.03.2026
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Туркменистан
3 : 1
18.11.2025
Китайский Тайбэй
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Туркменистан
2 : 1
14.10.2025
Шри-Ланка
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Шри-Ланка
1 : 0
09.10.2025
Туркменистан
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