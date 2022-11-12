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    Хуан Рамон Лопес Мунис - статистика

    Тренер
    Имя Хуан Рамон
    Фамилия Лопес Мунис
    Гражданство Испания
    Дата рождения 2 ноября 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Леванте 3 3 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.11.2022 Олот 0 : 4 Леванте
    21.12.2022 Леванте 2 : 1 ФК Андорра
    03.01.2023 Леванте 3 : 2 Хетафе
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