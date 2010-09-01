Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Франциско Чапарро - статистика

    Тренер
    Имя Франциско
    Фамилия Чапарро
    Гражданство Испания
    Дата рождения 30 ноября 1942
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бетис 7 3 3 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.09.2010 Бетис 2 : 1 Саламанка
    27.10.2010 Бетис 0 : 1 Сарагоса
    10.11.2010 Сарагоса 1 : 2 Бетис
    22.12.2010 Бетис 1 : 2 Хетафе
    06.01.2011 Хетафе 1 : 3 Бетис
    12.01.2011 Барселона 5 : 0 Бетис
    • Читайте нас: 