Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Младен Кашчелан - статистика

Черногория
13 февраля 1983 (43), Котор
Тренер
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Сокол
24
2
12
10
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Уфа
2 : 0
15.03.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Чайка
1 : 0
07.03.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Сокол
0 : 1
28.02.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Сокол
0 : 2
29.11.2025
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Шинник
0 : 0
23.11.2025
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сокол
0 : 1
16.11.2025
Факел
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Торпедо
1 : 1
09.11.2025
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
01.11.2025
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сокол
1 : 0
25.10.2025
Волга
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
18.10.2025
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Сокол
2 : 2
11.10.2025
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сокол
1 : 1
05.10.2025
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Родина
2 : 0
29.09.2025
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Сокол
1 : 0
20.09.2025
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Сокол
0 : 0
14.09.2025
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Спартак К
2 : 1
08.09.2025
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Сокол
0 : 2
03.09.2025
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Енисей
1 : 0
30.08.2025
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск
3 : 1
23.08.2025
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Сокол
1 : 1
16.08.2025
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Сокол
1 : 1
09.08.2025
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Факел
1 : 0
03.08.2025
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Сокол
0 : 0
26.07.2025
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Нефтехимик
0 : 0
20.07.2025
Сокол
Главные новости
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
1
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
4
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
4
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
18
Фото«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+