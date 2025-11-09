Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мартин Фойстон - статистика

Эстер
Англия
22 сентября 1982 (44), Халл
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Эстер
30
6
16
8
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эстер
1 : 3
09.11.2025
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
1 : 1
02.11.2025
Эстер
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Эстер
1 : 2
25.10.2025
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
5 : 1
19.10.2025
Эстер
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Эстер
3 : 0
04.10.2025
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эстер
0 : 2
29.09.2025
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мьеллбю
1 : 1
20.09.2025
Эстер
Швеция. Аллсвенскан, 23 тур
Эстер
4 : 3
14.09.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Хаммарбю
4 : 0
31.08.2025
Эстер
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Эстер
1 : 2
25.08.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Хэкен
0 : 2
17.08.2025
Эстер
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
Эстер
1 : 1
10.08.2025
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 18 тур
Сириус
1 : 1
03.08.2025
Эстер
Швеция. Аллсвенскан, 17 тур
АИК
0 : 0
27.07.2025
Эстер
Швеция. Аллсвенскан, 16 тур
Эстер
0 : 2
19.07.2025
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 15 тур
Броммапойкарна
2 : 0
13.07.2025
Эстер
Швеция. Аллсвенскан, 14 тур
Эстер
0 : 1
05.07.2025
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 13 тур
Эстер
2 : 2
28.06.2025
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 12 тур
Дегерфорс
1 : 2
31.05.2025
Эстер
Швеция. Аллсвенскан, 11 тур
Вернаму
1 : 1
24.05.2025
Эстер
Швеция. Аллсвенскан, 10 тур
Эстер
1 : 1
18.05.2025
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 9 тур
Гетеборг
0 : 1
15.05.2025
Эстер
Швеция. Аллсвенскан, 8 тур
Эстер
0 : 1
11.05.2025
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 7 тур
Эстер
0 : 3
04.05.2025
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 6 тур
Мальме
2 : 0
29.04.2025
Эстер
Швеция. Аллсвенскан, 5 тур
Юргорден
1 : 0
24.04.2025
Эстер
Швеция. Аллсвенскан, 4 тур
Эстер
0 : 1
20.04.2025
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 3 тур
Хальмстад
1 : 0
14.04.2025
Эстер
Швеция. Аллсвенскан, 2 тур
Эстер
2 : 0
05.04.2025
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 1 тур
Норрчепинг
4 : 3
30.03.2025
Эстер
Главные новости
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
1
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
3
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
4
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
18
Фото«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+