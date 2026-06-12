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Литва. А-Лига
Команды
Ритеряй
Никола Виторович
Статистика
Никола Виторович - статистика
Ритеряй
Сербия
13 мая 1990 (36), Лимассол
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Литва. А-Лига 2026
Литва. А-Лига 2025
Команда
И
В
П
Н
Ритеряй
16
0
13
3
Литва. А-Лига, 17 тур
Жальгирис
3 : 2
12.06.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 16 тур
Ритеряй
0 : 3
29.05.2026
Судува
Литва. А-Лига, 15 тур
Шауляй
2 : 0
25.05.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 13 тур
Джюгас Тельшай
1 : 0
09.05.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 12 тур
Ритеряй
0 : 4
05.05.2026
Банга
Литва. А-Лига, 11 тур
Ритеряй
0 : 5
02.05.2026
ТрансИНВЕСТ
Литва. А-Лига, 10 тур
Кауно Жальгирис
4 : 0
25.04.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 9 тур
Хегельманн
0 : 0
17.04.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 8 тур
Ритеряй
0 : 0
10.04.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 7 тур
Судува
5 : 0
03.04.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 6 тур
Ритеряй
1 : 1
20.03.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 5 тур
Паневежис
2 : 1
15.03.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 4 тур
Ритеряй
0 : 2
11.03.2026
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 3 тур
Банга
5 : 0
08.03.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 2 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
01.03.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 1 тур
Ритеряй
1 : 2
23.02.2026
Кауно Жальгирис
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