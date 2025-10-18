Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Йонас Нихольм - статистика

КТП
Финляндия
23 июня 1992 (34)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
КТП
27
5
16
6
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Хака
1 : 2
18.10.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
КТП
1 : 1
04.10.2025
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
Оулу
0 : 2
27.09.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
КТП
1 : 2
19.09.2025
Яро
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
ВПС
2 : 1
13.09.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 22 тур
КТП
1 : 4
31.08.2025
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 21 тур
ВПС
3 : 2
22.08.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 20 тур
Мариехамн
3 : 0
16.08.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 19 тур
КТП
0 : 2
09.08.2025
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 18 тур
СИК
3 : 0
03.08.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 17 тур
Хака
2 : 3
26.07.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 16 тур
КТП
2 : 2
18.07.2025
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
Оулу
3 : 2
13.07.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 14 тур
КТП
0 : 0
07.07.2025
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 13 тур
Ильвес
2 : 1
02.07.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
КТП
3 : 2
28.06.2025
Яро
Финляндия. Вейккауслига, 11 тур
Интер
5 : 0
19.06.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 10 тур
Гнистан
2 : 1
14.06.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 9 тур
КТП
2 : 2
31.05.2025
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 8 тур
КТП
0 : 0
23.05.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 7 тур
ХИК
4 : 1
17.05.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 6 тур
КуПС
3 : 0
10.05.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
КТП
1 : 3
02.05.2025
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Яро
2 : 3
26.04.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
КТП
0 : 5
19.04.2025
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
КТП
2 : 2
11.04.2025
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
КТП
0 : 1
05.04.2025
СИК
Главные новости
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
1
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
2
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
2
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
16
Фото«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
15
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+