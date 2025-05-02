Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кес ван Вандерен - статистика

Нидерланды
4 января 1969 (57)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Шальке-04
23
8
9
6
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Шальке-04
0 : 2
02.05.2025
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Кайзерслаутерн
2 : 1
27.04.2025
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Шальке-04
2 : 2
19.04.2025
Гамбург
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Ян Регенсбург
2 : 0
13.04.2025
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
2 : 1
06.04.2025
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Гройтер Фюрт
3 : 3
30.03.2025
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
1 : 2
14.03.2025
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Герта
1 : 2
08.03.2025
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Шальке-04
1 : 0
28.02.2025
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Дармштадт
2 : 0
23.02.2025
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
2 : 1
16.02.2025
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Кельн
1 : 0
09.02.2025
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
2 : 5
01.02.2025
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Шальке-04
3 : 1
25.01.2025
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
0 : 0
18.01.2025
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Эльверсберг
1 : 4
20.12.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Шальке-04
1 : 1
14.12.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Падерборн
2 : 4
06.12.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Шальке-04
0 : 3
29.11.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гамбург
2 : 2
23.11.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
2 : 0
10.11.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Ульм 1846
0 : 0
01.11.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
3 : 4
26.10.2024
Гройтер Фюрт
Главные новости
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
Сeмин высказался о завершении карьеры Роналду в сборной Португалии
17:29
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
2
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
10
Фото«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
14
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+