Олег Долматов - статистика
Тренер
|Имя
|Олег
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Долматов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|29 ноября 1948
|Имя
|Олег
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Долматов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|29 ноября 1948
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Черноморец
|19
|12
|2
|5
|Дата
|Матч
|12.08.2014
|Биолог-Новокубанск
|1 : 2
|Черноморец
|09.11.2014
|Черноморец
|3 : 0
|Витязь
|20.08.2014
|Черноморец
|4 : 0
|Жемчужина
|26.08.2014
|Армавир
|1 : 3
|Черноморец
|03.09.2014
|Черноморец
|0 : 0
|ТСК
|07.09.2014
|Афипс
|2 : 2
|Черноморец
|13.09.2014
|Черноморец
|3 : 1
|Краснодар-2
|19.09.2014
|Дружба
|1 : 1
|Черноморец
|01.10.2014
|ФК Сочи-2013
|2 : 3
|Черноморец
|13.10.2014
|Черноморец
|1 : 0
|Биолог-Новокубанск
|19.10.2014
|Жемчужина
|0 : 0
|Черноморец
|25.10.2014
|Черноморец
|1 : 1
|Армавир
|31.10.2014
|ТСК
|4 : 1
|Черноморец
|06.11.2014
|Черноморец
|2 : 0
|Афипс
|13.11.2014
|Краснодар-2
|1 : 2
|Черноморец
|18.11.2014
|Черноморец
|3 : 1
|Дружба
|03.04.2015
|Витязь
|2 : 1
|Черноморец