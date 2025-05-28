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Бруно Лаббадиа
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Бруно Лаббадиа - статистика
Германия
8 февраля 1966 (60)
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Нигерия
1
1
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0
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 1
28.05.2025
Гана
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