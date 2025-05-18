Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жорди Перис - статистика

Пас де ла Каза
Испания
1 января 1993 (33)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Пас де ла Каза
26
8
13
5
Андорра. Примера Дивизио, 27 тур
Пас де ла Каза
1 : 5
18.05.2025
Атлетик д'Эскальдес
Андорра. Примера Дивизио, 26 тур
Ла Массана
0 : 5
11.05.2025
Пас де ла Каза
Андорра. Примера Дивизио, 25 тур
Пас де ла Каза
0 : 2
03.05.2025
Пенья Энкарнада
Андорра. Примера Дивизио, 24 тур
Интер
3 : 0
27.04.2025
Пас де ла Каза
Андорра. Примера Дивизио, 23 тур
Пас де ла Каза
1 : 2
13.04.2025
Ордино
Андорра. Примера Дивизио, 22 тур
Пас де ла Каза
0 : 0
06.04.2025
Рейнджерс
Андорра. Примера Дивизио, 21 тур
Эсперанса
0 : 1
30.03.2025
Пас де ла Каза
Андорра. Примера Дивизио, 20 тур
Пас де ла Каза
1 : 2
09.03.2025
Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 19 тур
УЭ Санта-Колома
2 : 1
02.03.2025
Пас де ла Каза
Андорра. Примера Дивизио, 18 тур
Пенья Энкарнада
1 : 0
23.02.2025
Пас де ла Каза
Андорра. Примера Дивизио, 17 тур
Пас де ла Каза
1 : 3
16.02.2025
Интер
Андорра. Примера Дивизио, 16 тур
Санта-Колома
1 : 0
08.02.2025
Пас де ла Каза
Андорра. Примера Дивизио, 15 тур
Пас де ла Каза
4 : 0
02.02.2025
Ла Массана
Андорра. Примера Дивизио, 14 тур
Ордино
2 : 1
26.01.2025
Пас де ла Каза
Андорра. Примера Дивизио, 13 тур
Пас де ла Каза
2 : 2
19.01.2025
Атлетик д'Эскальдес
Андорра. Примера Дивизио, 12 тур
Рейнджерс
0 : 1
15.12.2024
Пас де ла Каза
Андорра. Примера Дивизио, 10 тур
Пас де ла Каза
1 : 0
01.12.2024
Эсперанса
Андорра. Примера Дивизио, 9 тур
Пенья Энкарнада
1 : 0
23.11.2024
Пас де ла Каза
Андорра. Примера Дивизио, 8 тур
Пас де ла Каза
2 : 0
10.11.2024
Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 7 тур
Пас де ла Каза
1 : 1
03.11.2024
Интер
Андорра. Примера Дивизио, 6 тур
Эсперанса
0 : 2
27.10.2024
Пас де ла Каза
Андорра. Примера Дивизио, 5 тур
Пас де ла Каза
0 : 0
20.10.2024
Рейнджерс
Андорра. Примера Дивизио, 4 тур
Ла Массана
0 : 4
06.10.2024
Пас де ла Каза
Андорра. Примера Дивизио, 3 тур
Пас де ла Каза
2 : 2
28.09.2024
УЭ Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 2 тур
Атлетик д'Эскальдес
3 : 2
22.09.2024
Пас де ла Каза
Андорра. Примера Дивизио, 1 тур
Пас де ла Каза
1 : 2
14.09.2024
Ордино
Главные новости
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
2
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
10
Фото«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
14
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
8
ФотоСимволическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
14
ВидеоПолное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+