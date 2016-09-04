Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кристоф Даум - статистика

    Тренер
    Имя Кристоф
    Фамилия Даум
    Гражданство Германия
    Дата рождения 24 октября 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Румыния 7 2 2 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.09.2016 Румыния 1 : 1 Черногория
    08.10.2016 Армения 0 : 5 Румыния
    11.10.2016 Казахстан 0 : 0 Румыния
    11.11.2016 Румыния 0 : 3 Польша
    26.03.2017 Румыния 0 : 0 Дания
    10.06.2017 Польша 3 : 1 Румыния
    01.09.2017 Румыния 1 : 0 Армения
    • Читайте нас: 