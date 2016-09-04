Кристоф Даум - статистика
Тренер
|Имя
|Кристоф
|Фамилия
|Даум
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|24 октября 1953
|Имя
|Кристоф
|Фамилия
|Даум
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|24 октября 1953
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Румыния
|7
|2
|2
|3
|Дата
|Матч
|04.09.2016
|Румыния
|1 : 1
|Черногория
|08.10.2016
|Армения
|0 : 5
|Румыния
|11.10.2016
|Казахстан
|0 : 0
|Румыния
|11.11.2016
|Румыния
|0 : 3
|Польша
|26.03.2017
|Румыния
|0 : 0
|Дания
|10.06.2017
|Польша
|3 : 1
|Румыния
|01.09.2017
|Румыния
|1 : 0
|Армения