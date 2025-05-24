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Ольборг
Менно ван Дам
Статистика
Менно ван Дам - статистика
Ольборг
Нидерланды
19 июня 1983 (43)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2024/2025
Команда
И
В
П
Н
Ольборг
26
3
14
9
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
2 : 3
20.04.2025
Сендерийск
Дания. Суперлига, 4 тур
Силькеборг
4 : 0
16.04.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 3 тур
Ольборг
2 : 2
11.04.2025
Люнгбю
Дания. Суперлига, 2 тур
Вайле
1 : 1
06.04.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 1 тур
Ольборг
0 : 4
28.03.2025
Виборг
Дания. Суперлига, 22 тур
Сендерийск
0 : 3
16.03.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 21 тур
Ольборг
1 : 4
09.03.2025
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 20 тур
Ольборг
0 : 0
02.03.2025
Копенгаген
Дания. Суперлига, 19 тур
Орхус
4 : 0
23.02.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
1 : 0
29.11.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Ольборг
0 : 0
24.11.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Люнгбю
2 : 2
10.11.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Ольборг
3 : 3
03.11.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 13 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Ольборг
0 : 2
20.10.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
2 : 2
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
3 : 0
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
01.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 4
23.08.2024
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