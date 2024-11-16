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Илья Валиев - статистика

Краснодар-2
Россия
6 января 1989 (37)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Краснодар-2
18
3
8
7
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Машук-КМВ
1 : 1
12.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Краснодар-2
3 : 4
05.10.2024
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Краснодар-2
1 : 0
29.09.2024
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Муром
1 : 2
21.09.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Химик
2 : 1
18.09.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Краснодар-2
1 : 1
14.09.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Краснодар-2
0 : 1
31.08.2024
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 6 тур
Волга
2 : 0
25.08.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 5 тур
Краснодар-2
2 : 2
17.08.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
Родина-2
3 : 0
10.08.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
Иртыш
3 : 3
03.08.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Краснодар-2
2 : 0
27.07.2024
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 1 тур
Металлург Л
2 : 2
20.07.2024
Краснодар-2
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