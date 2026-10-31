Матчи за последние 30 дней
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Северная Ирландия. Премьершип, 12 тур
Северная Ирландия. Премьершип, 11 тур
Статистика по турнирам
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Северная Ирландия. Премьершип, 12 тур
Северная Ирландия. Премьершип, 11 тур
Северная Ирландия. Премьершип, 10 тур
Северная Ирландия. Премьершип, 9 тур
Северная Ирландия. Премьершип, 8 тур
Северная Ирландия. Премьершип, 7 тур
Северная Ирландия. Премьершип, 6 тур
Северная Ирландия. Премьершип, 5 тур
Северная Ирландия. Премьершип, 3 тур
Северная Ирландия. Премьершип, 2 тур
Северная Ирландия. Премьершип, 1 тур