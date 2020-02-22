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Ален Казанова
Статистика
Ален Казанова - статистика
Франция
18 сентября 1961 (65)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Товарищеские матчи 2014
Франция. Кубок 2014/2015
Франция. Кубок Лиги 2014/2015
Франция. Лига 1 2014/2015
Товарищеские матчи 2013
Франция. Кубок 2013/2014
Франция. Кубок Лиги 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Франция. Кубок 2012/2013
Франция. Кубок лиги 2012/2013
Франция. Лига 1 2012/2013
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Кубок 2010/2011
Франция. Кубок лиги 2010/2011
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Кубок Французской Лиги 2008/2009
Франция. Кубок 2008/2009
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
В
П
Н
Тулуза
18
0
15
3
Франция. Лига 1, 26 тур
Лилль
3 : 0
22.02.2020
Тулуза
Франция. Лига 1, 25 тур
Тулуза
0 : 2
15.02.2020
Ницца
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
1 : 0
08.02.2020
Тулуза
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
0 : 1
05.02.2020
Страсбур
Франция. Лига 1, 22 тур
Амьен
0 : 0
01.02.2020
Тулуза
Франция. Лига 1, 21 тур
Лион
3 : 0
26.01.2020
Тулуза
Франция. Лига 1, 20 тур
Тулуза
2 : 5
11.01.2020
Брест
Франция. Лига 1, 19 тур
Ницца
3 : 0
21.12.2019
Тулуза
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
0 : 1
14.12.2019
Реймс
Франция. Лига 1, 17 тур
Страсбур
4 : 2
07.12.2019
Тулуза
Франция. Лига 1, 16 тур
Тулуза
1 : 2
04.12.2019
Монако
Франция. Лига 1, 15 тур
Нант
2 : 1
01.12.2019
Тулуза
Франция. Лига 1, 14 тур
Тулуза
0 : 2
24.11.2019
Марсель
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
3 : 0
10.11.2019
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
3 : 2
27.10.2019
Тулуза
Франция. Лига 1, 9 тур
Тулуза
1 : 3
05.10.2019
Бордо
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
2 : 2
28.09.2019
Тулуза
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест
1 : 1
10.08.2019
Тулуза
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