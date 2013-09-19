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    Франсис Жийо - статистика

    Тренер
    Имя Франсис
    Фамилия Жийо
    Гражданство Франция
    Дата рождения 9 февраля 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бордо 6 1 5 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.09.2013 Айнтрахт 3 : 0 Бордо
    03.10.2013 Бордо 1 : 2 Маккаби
    24.10.2013 Бордо 2 : 1 АПОЭЛ
    07.11.2013 АПОЭЛ 2 : 1 Бордо
    29.11.2013 Бордо 0 : 1 Айнтрахт
    12.12.2013 Маккаби 1 : 0 Бордо
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