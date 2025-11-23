Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хосе Джаконе - статистика

Дирианген
Аргентина
5 января 1971 (55)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Дирианген
19
11
2
6
Никарагуа. Примера. Апертура, 18 тур
Дирианген
1 : 1
23.11.2025
Манагуа
Никарагуа. Примера. Апертура, 17 тур
Реал Мадрис
1 : 2
07.11.2025
Дирианген
Никарагуа. Примера. Апертура, 16 тур
Дирианген
5 : 0
03.11.2025
Спорт Себако
Никарагуа. Примера. Апертура, 15 тур
Реал Эстели
0 : 0
26.10.2025
Дирианген
Никарагуа. Примера. Апертура, 14 тур
Дирианген
2 : 2
23.10.2025
Матагальпа
Никарагуа. Примера. Апертура, 12 тур
Дирианген
2 : 1
20.10.2025
УНАН Манагуа
Никарагуа. Примера. Апертура, 13 тур
Дирианген
3 : 0
17.10.2025
Вальтер Ферретти
Никарагуа. Примера. Апертура, 11 тур
Дирианген
0 : 0
28.09.2025
Мунисипаль Халапа
Никарагуа. Примера. Апертура, 6 тур
Дирианген
1 : 1
25.09.2025
Реал Эстели
Никарагуа. Примера. Апертура, 10 тур
Ранчо Сантана
1 : 8
21.09.2025
Дирианген
Никарагуа. Примера. Апертура, 8 тур
Дирианген
7 : 0
18.09.2025
Реал Мадрис
Никарагуа. Примера. Апертура, 9 тур
Манагуа
2 : 0
15.09.2025
Дирианген
Никарагуа. Примера. Апертура, 4 тур
Вальтер Ферретти
1 : 1
28.08.2025
Дирианген
Никарагуа. Примера. Апертура, 7 тур
Спорт Себако
2 : 1
24.08.2025
Дирианген
Никарагуа. Примера. Апертура, 5 тур
Матагальпа
0 : 2
10.08.2025
Дирианген
Никарагуа. Примера. Апертура, 3 тур
УНАН Манагуа
1 : 4
27.07.2025
Дирианген
Никарагуа. Примера. Апертура, 2 тур
Мунисипаль Халапа
2 : 3
24.07.2025
Дирианген
Никарагуа. Примера. Апертура, 1 тур
Дирианген
6 : 0
19.07.2025
Ранчо Сантана
Никарагуа. Примера. Апертура, 1 тур
Дирианген
6 : 0
19.07.2025
Ранчо Сантана
Главные новости
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
1
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
8
Фото«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
11
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
7
ФотоСимволическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
14
ВидеоПолное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+