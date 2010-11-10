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Ги Лякомб
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Ги Лякомб - статистика
Франция
12 июня 1955 (71)
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Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2010/2011
Франция. Лига 1 2010/2011
Кубок Французской Лиги 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Франция. Лига 1 2009/2010
Кубок Французской Лиги 2008/2009
Франция. Кубок 2008/2009
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
В
П
Н
Монако
3
1
1
1
Франция. Кубок лиги, 1/4 финала
Марсель
2 : 1
10.11.2010
Монако
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
Монако
0 : 0
26.10.2010
Лорьян
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
Монако
1 : 0
22.09.2010
Ланс
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