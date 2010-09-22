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    Ги Лякомб - статистика

    Тренер
    Имя Ги
    Фамилия Лякомб
    Гражданство Франция
    Дата рождения 12 июня 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Монако 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.09.2010 Монако 1 : 0 Ланс
    26.10.2010 Монако 0 : 0 Лорьян
    10.11.2010 Марсель 2 : 1 Монако
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