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Марко Максимович - статистика

Слобода
Босния и Герцеговина
20 августа 1984 (42)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Слобода
33
1
24
8
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 33 тур
Широки Бриег
3 : 1
30.05.2025
Слобода
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 32 тур
Слобода
3 : 3
23.05.2025
ГОШК Габела
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 31 тур
Слога Меридиан
4 : 1
17.05.2025
Слобода
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 30 тур
Слобода
2 : 2
09.05.2025
Игман Конжич
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 29 тур
Железничар
3 : 2
04.05.2025
Слобода
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 28 тур
Слобода
1 : 1
26.04.2025
Посушье
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 27 тур
Сараево
0 : 0
22.04.2025
Слобода
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 26 тур
Слобода
2 : 3
18.04.2025
Радник Биелина
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 25 тур
Борац
2 : 0
11.04.2025
Слобода
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 24 тур
Слобода
1 : 1
04.04.2025
Вележ
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 23 тур
Зриньски
5 : 0
28.03.2025
Слобода
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 22 тур
Зриньски
3 : 2
16.03.2025
Слобода
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 21 тур
Слобода
1 : 1
07.03.2025
ГОШК Габела
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 20 тур
Слога Меридиан
1 : 0
01.03.2025
Слобода
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 19 тур
Слобода
1 : 0
23.02.2025
Радник Биелина
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 18 тур
Слобода
0 : 1
14.02.2025
Игман Конжич
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 14 тур
Слобода
2 : 3
15.12.2024
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 17 тур
Вележ
1 : 0
07.12.2024
Слобода
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 16 тур
Слобода
0 : 2
04.12.2024
Широки Бриег
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 15 тур
Железничар
3 : 0
30.11.2024
Слобода
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 13 тур
Посушье
2 : 0
08.11.2024
Слобода
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 12 тур
Слобода
0 : 6
02.11.2024
Сараево
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 11 тур
Слобода
0 : 1
26.10.2024
Зриньски
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 10 тур
ГОШК Габела
2 : 0
19.10.2024
Слобода
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 9 тур
Слобода
0 : 3
28.09.2024
Слога Меридиан
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 8 тур
Радник Биелина
2 : 0
24.09.2024
Слобода
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 7 тур
Игман Конжич
1 : 0
20.09.2024
Слобода
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 6 тур
Слобода
1 : 1
14.09.2024
Вележ
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 5 тур
Широки Бриег
1 : 1
01.09.2024
Слобода
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 4 тур
Слобода
0 : 1
24.08.2024
Железничар
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 3 тур
Борац
2 : 0
18.08.2024
Слобода
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 2 тур
Слобода
0 : 2
10.08.2024
Посушье
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 1 тур
Сараево
3 : 1
04.08.2024
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